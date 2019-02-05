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Мариуполь в контрольном матче уступил Алашкерту

18:48 42 Читати українською
Мариуполь в контрольном матче уступил Алашкерту
Мариуполь в контрольном матче уступил Алашкерту

Армянский Алашкерт в товарищеском матче обыграл Мариуполь.

Товарищеский матч

Мариуполь – Алашкерт – 0:2

Голы: Глауцио, 19, Стойкович, 39

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Мариуполь в контрольном матче уступил Алашкерту. Подопечные Бабича в первом тайме сделали несколько серьезных ошибок, которыми армяне сумели воспользоваться.

Во второй половине игры "чайки" оккупировали ворота соперника, однако отквитать хотя бы один мяч не смогли.

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Товарищеские матчи Мариуполь Мариуполь Алашкерт Алашкерт Зимние сборы
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