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Маріуполь у контрольному матчі поступився Алашкерту

18:48 41 Читать на русском
Маріуполь у контрольному матчі поступився Алашкерту
Маріуполь у контрольному матчі поступився Алашкерту

Вірменський Алашкерт у товариському матчі обіграв Маріуполь.

Товариський матч

Маріуполь – Алашкерт – 0:2

Голи: Глауціо, 19, Стойковіч, 39

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Маріуполь у контрольному матчі поступився Алашкерту. Підопічні Бабича у першому таймі зробили декілька серйозних помилок, якими вірмени зуміли скористатися.

У другій половині гри "чайки" окупували ворота суперника, проте відквитати бодай один м'яч не змогли.

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Теги
Товариські матчі Маріуполь Маріуполь Алашкерт Алашкерт Зимові збори
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