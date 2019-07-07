Мариуполь уступил Габале в своем втором товарищеском матче дня

Команда Александра Бабича провела второй спарринг за день.

Товарищеские матчи

Мариуполь – Габала – 1:2

Голы: Фомин, 34 (пен.) – Исгандаров, 3, Хусейнов, 15

Состав Мариуполя: Худжамов (Гальчук 46), Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский 46), Корниенко, Мишнев, Федорчук, Чурко, Вакула, Топалов (Чех 46), Фомин

Мариуполь с 61-й минуты: Гальчук, Тищенко, Яворский, Петерман, Полегенько, Путря, игрок на просмотре (Белоконь 74), Чех, Проданов, Мочевинский (Бугай 74), Кащук

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Азербайджанцы устроили Мариуполю холодный душ уже в дебюте встречи. К 15-й минуте подопечные Санана Гурбанова дважды поразили ворота Рустама Худжамова. Правда, Руслан Фомин сократил отставание в счете точным ударом с пенальти.

После некоторых изменений в перерыве игра успокоилась, поэтому результат первого тайма стал окончательным – 1:2.

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