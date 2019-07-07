Мариуполь уничтожил турецкий Дарика Спор в контрольном матче – азовцы отправили в ворота соперника 6 мячей

Мариуполь в товарищеском матче камня на камне не оставил от турецкого Дарика Спору.

Товарищеские матчи

Мариуполь – Дарика Спор – 6:0

Голы: Чурко, 14 Путря, 36, (пен.), Белоконь, 56, Проданов, 75, Петерман, 84, Мочевинський, 89

Состав Мариуполя: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Корниенко, Мишньов, Федорчук, Чурко, Вакула, Топалов, Фомин.

Состав Мариуполя с 31-й минуты: Гальчук (Михайлов, 46), Полегенько, Петерман, Яворский, Тищенко, Путря, игрок на просмотре, Белоконь (Проданов, 63), Кащук, Чех, Бугай (Мочевинский, 63).

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Мариуполь в первом матче игрового дня разгромил Дарика Спор. Счет в матче ударом со штрафного открыл Чурко, а Путря ближе к перерыву реализовал пенальти. Во втором тайме Белоконь, Проданов, Петерман и Мочевинський окончательно добили турецкий клуб.

Отметим, что в Мариуполя сегодня запланирован еще один матч – против азербайджанской Габалы.

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