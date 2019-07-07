Маріуполь поступився Габалі в своєму другому товариському матчі дня

Команда Олександра Бабича провела другий спаринг за день.
Товариські матчі
Маріуполь – Габала – 1:2
Голи: Фомін, 34 (пен.) – Ісгандаров, 3, Хусейнов, 15
Склад Маріуполя: Худжамов (Гальчук 46), Кирюханцев, Чоботенко, Биков (Яворський 46), Корнієнко, Мишньов, Федорчук, Чурко, Вакула, Топалов (Чех 46), Фомін
Маріуполь с 61-ї хвилини: Гальчук, Тищенко, Яворський, Петерман, Полегенько, Путря, гравець на перегляді (Білоконь 74), Чех, Проданов, Мочевінський (Бугай 74), Кащук
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Азербайджанці влаштували Маріуполю холодний душ уже в дебюті зустрічі. До 15-ї хвилини підопічні Санана Гурбанова двічі вразили ворота Рустама Худжамова. Щоправда, Руслан Фомін скоротив відставання у рахунку точним ударом з пенальті.
Після деяких змін у перерві гра заспокоїлась, відтак результат першого тайму став остаточним – 1:2.
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