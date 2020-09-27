Полузащитник Мариуполя Алексей Кащук проведет в лазарете как минимум 2 месяца.

20-летний хавбек досрочно покинул поле в матче 4-го тура УПЛ против Ворсклы. Еще по слезах Кащука стало понятно, что игрок выбыл надолго.

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У полузащитника диагностировали разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава. Срок восстановления от подобных повреждений составляет от двух месяцев. После детального медобследования будет принято дополнительное решение о необходимости проведения операции, сообщает официальный сайт приазовцев.

Напомним, Кащук выступает за Мариуполь на правах аренды из Шахтера. Летом 2019-го хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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