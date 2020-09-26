Матч 4 тура УПЛ против Ворсклы (0:0) сложился крайне неудачно для хавбека Мариуполя Алексея Кащука.

Чемпион мира U-20 получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 69 минуте поединка.

Мариуполь усилился полузащитником Шахтера

Позже Кащук появился на скамейке запасных Мариуполя. Правое плечо звезды азовцев перевязали, а сам он не смог сдержать слез. Пока нет никакой информации о серьезности травмы 20-летнего полузащитника.

Напомним, что Кащук принадлежит Шахтеру, а в Мариуполе второй сезон подряд выступает на правах аренды. Алексей провел 4 матча в нынешней кампании, отличился одним ассистом.

Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ

Кадр с трансляции "Футбол 2":

