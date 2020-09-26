Мариуполь рискует надолго потерять Кащука – чемпион мира получил травму и не смог сдержать слез
19:28 - Читати українською
Матч 4 тура УПЛ против Ворсклы (0:0) сложился крайне неудачно для хавбека Мариуполя Алексея Кащука.
90+5’ Никита Петерман
Чемпион мира U-20 получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 69 минуте поединка.
Мариуполь усилился полузащитником Шахтера
Позже Кащук появился на скамейке запасных Мариуполя. Правое плечо звезды азовцев перевязали, а сам он не смог сдержать слез. Пока нет никакой информации о серьезности травмы 20-летнего полузащитника.
Напомним, что Кащук принадлежит Шахтеру, а в Мариуполе второй сезон подряд выступает на правах аренды. Алексей провел 4 матча в нынешней кампании, отличился одним ассистом.
Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ
Кадр с трансляции "Футбол 2":
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