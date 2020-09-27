20-річний хавбек достроково залишив поле у матчі 4-го туру УПЛ проти Ворскли. Ще по сльозах Кащука стало зрозуміло, що гравець вибув надовго.

Маріуполь ризикує надовго втратити Кащука – чемпіон світу зазнав травми і не зміг стримати сліз

У півзахисника діагностували розрив акроміально-ключичного зчленування плечового суглоба. Термін відновлення від подібних ушкоджень складає від двох місяців. Після детальнішого медобстеження буде прийняте додаткове рішення щодо необхідності проведення операції, повідомляє офіційний сайт приазовців.

Нагадаємо, Кащук виступає за Маріуполь на правах оренди з Шахтаря. Влітку 2019-го хавбек став чемпіоном світу в складі збірної України U-20.

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