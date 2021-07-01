Мариуполь объявил о прекращении сотрудничества с рядом футболистов.

Команду покинули Евгений Гальчук, Игорь Тищенко, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и Эльдар Кулиев. Об этом сообщает официальный сайт Мариуполя.

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Контракты игроков завершились, и клуб решил не продлевать их. Гальчук перебрался в команду летом 2012 года. За азовцев он провел 134 поединка. Тищенко является воспитанником клуба, он сыграл за мариупольцев в 200 матчах. Кирюханцев вышел в 77 играх, Муравский – в 14. Кулиев провел 7 матчей в УПЛ, 13 в молодежном чемпионате и 17 в юношеском первенстве.

Напомним, ранее Мариуполь уже успел попрощаться с Даниилом Сагуткиным. Зато приазовцы арендовали у Шахтера Никиту Турбаевского и Дмитрия Топалова. Последний имеет опыт выступлений за Мариуполь на правах аренды еще с 2019 года.

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