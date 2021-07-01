Команду покинули Євген Гальчук, Ігор Тищенко, Ігор Кирюханцев, Назарій Муравський і Ельдар Кулієв. Про це повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

Маріуполь підсилився ще одним гравцем Шахтаря

Контракти гравців завершилися, і клуб вирішив не продовжувати їх. Гальчук перебрався в команду влітку 2012 року. За азовців він провів 134 поєдинки. Тищенко є вихованцем клубу, він зіграв за маріупольців у 200 матчах. Кирюханцев вийшов у 77 іграх, Муравський – у 14. Кулієв провів 7 матчів в УПЛ, 13 у молодіжному чемпіонаті та 17 у юнацькій першості.

Нагадаємо, раніше Маріуполь вже встиг попрощатися з Данилом Сагуткіним. Натомість приазовці орендували у Шахтаря Микиту Турбаєвського і Дмитра Топалова. Останній має досвід виступів за Маріуполь на правах оренди ще з 2019 року.

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