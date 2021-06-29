Полузащитник Шахтера Михаил Хромей будет выступать в составе Мариуполя в следующем сезоне.

Азовцы объявили о подписании Хромея на правах аренды на своем официальном сайте. Соглашение рассчитано на 1 год.

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Отметим, что это уже третий игрок Шахтера, который перебрался в Мариуполь в текущее трансферное окно. Ранее клуб подписал Дмитрия Топалова и Никиту Турбаевского.

К слову, 17-летний хавбек провел прошлый сезон в составе Мариуполя, однако не сыграл ни одной минуты в составе взрослой команды.

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