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Федорчук продлил контракт с Мариуполем

11:27 24 Читати українською
Федорчук продлил контракт с Мариуполем
Александр Бабич и Валерий Федорчук / Фото официального сайта Мариуполя

Хавбек Валерий Федорчук продолжит свои выступления в составе команды Александра Бабича.

Приазовцы на официальном сайте объявили о подписании нового соглашения с 30-летним полузащитником.

"Надеюсь, Шахтер посмотрит на Сикана и вернет его в Мариуполь", – Бабич

Федорчук перешел в Мариуполь прошлым годом и помог команде завоевать место в еврокубках на следующий сезон. Хавбек сыграл в 22 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами. Мариуполь занял четвертую позицию в итоговой таблице УПЛ.

Мариуполь официально объявил о трансферах трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20

Ранее Федорчук выступал за такие украинские клубы как Львов, Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Верес и Динамо.

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Теги
Валерий Федорчук Валерий Федорчук Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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