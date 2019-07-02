Федорчук продлил контракт с Мариуполем

Хавбек Валерий Федорчук продолжит свои выступления в составе команды Александра Бабича.

Приазовцы на официальном сайте объявили о подписании нового соглашения с 30-летним полузащитником.

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Федорчук перешел в Мариуполь прошлым годом и помог команде завоевать место в еврокубках на следующий сезон. Хавбек сыграл в 22 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами. Мариуполь занял четвертую позицию в итоговой таблице УПЛ.

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Ранее Федорчук выступал за такие украинские клубы как Львов, Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Верес и Динамо.