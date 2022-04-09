База Маріуполя, якої більше немає / ФК Маріуполь

Об’єктів спортивної інфраструктури Маріуполя більше не існує, повідомляє програма "ТаТоТаке".

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Вони повністю зруйновані внаслідок обстрілів російською армією. Зараз вже не існує стадіону імені Володимира Бойка, спортивного комплексу "Іллічівець", бази, офісу та тренувальних полів Маріуполя.

Тимчасовою резиденцією азовської команди, швидше за все, стане запорізький футбольний клуб Мотор.

Нагадаємо, за Маріуполь точаться чи не найактивніші бої між російськими загарбниками та українськими військовими. Місто перебуває у блокаді, 90% будинків у ньому знищено. Мешканці не мають доступу до води, газу, електрики, зв'язку, продуктів та ліків, а евакуаційні коридори постійно блокуються рашистськими терористами.

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