Заработная плата ветерана составит ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц, утверждает UA-Футбол.

Сабо вынес печальный вердикт по трансферу Милевского в Минай

Также контрактом Милевского с Минаем предусмотрены премиальные. Ранее 35-летний форвард заявлял, что стремится завершить карьеру в Украине, но не готов играть за копейки. Соглашение воспитанника Динамо с новичком УПЛ рассчитано на 1,5 года.

Напомним, что сезон-2020 Артем Милевский провел в составе брестского Динамо. В его активе 27 матчей и 6 голов в Высшей лиге Беларуси в этом году.

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