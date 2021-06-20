Мариуполь подписал первого новичка – азовцы не изменили свой трансферный вектор
20:06 - Читати українською
Мариуполь начал комплектацию команду привычно, подписав игрока Шахтера.
Голкипер молодежной команды "горняков" Никита Турбаевский следующий сезон на правах аренды проведет в составе Мариуполя, сообщает пресс-служба клуба.
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Первый летний новичок команды Остапа Маркевича прошлую кампанию провел в составе молодежки Шахтера, за которую провел 22 поединка, в восьми случаях сохранял свои ворота на замке.
Кроме того, Турбаевский имеет опыт выступлений за сборные Украины. В активе Никиты три матча за юношескую сборную и еще два – за молодежную.
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