Голкипер молодежной команды "горняков" Никита Турбаевский следующий сезон на правах аренды проведет в составе Мариуполя, сообщает пресс-служба клуба.

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Первый летний новичок команды Остапа Маркевича прошлую кампанию провел в составе молодежки Шахтера, за которую провел 22 поединка, в восьми случаях сохранял свои ворота на замке.

Кроме того, Турбаевский имеет опыт выступлений за сборные Украины. В активе Никиты три матча за юношескую сборную и еще два – за молодежную.

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