Заря интересуется голкипером Мариуполя Евгением Гальчуком, сообщает Zaryalg.com.

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29-летний футболист находится в шорт-листе "мужиков" на замену Николе Василю, который недавно покинул луганчан, перебравшись в немецкий Санкт-Паули.

Напомним, Гальчук – воспитанник Шахтера. В Мариуполь перебрался в июле 2012 года. Его контракт с азовцами заканчивается 30 июня 2021 года. В сезоне 2020/21 провел за команду Остапа Маркевича 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол. Еще в 5 поединках сохранял свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает опытного кипера в 700 тысяч евро.

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