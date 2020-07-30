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Маріуполь офіційно оголосив про відставку Бабича

14:34 - Читать на русском
Маріуполь офіційно оголосив про відставку Бабича
Олександр Бабич з тренерським штабом / ФК Маріуполь

Маріуполь оголосив про розрив контракту з Олександром Бабичем та його тренерським штабом.

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

Бабич покинув посаду головного тренера Маріуполя після трьох років роботи в клубі, інформує офіційний сайт азовців.

Бабич попрощався з Маріуполем після програної битви за Лігу Європи

Під його керівництвом команда провела 101 матч. Двічі клуб досягав півфінальній стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив в кваліфікацію Ліги Європи, і одного разу займав четверту сходинку в чемпіонаті України.

Нагадаємо, минулий сезон 2019/20 Маріуполь завершив на восьмій сходинці в турнірній таблиці УПЛ, завдяки чому грав в плей-офф за путівку в Лігу Європи. Команді Бабича вдалося дістатися до фіналу, але у вирішальному матчі Маріуполь програв Колосу (0:1).

Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

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Головне Маріуполь Маріуполь Олександр Олександр Бабич Колос - Маріуполь
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