Маріуполь офіційно оголосив про відставку Бабича

Маріуполь оголосив про розрив контракту з Олександром Бабичем та його тренерським штабом.

Бабич покинув посаду головного тренера Маріуполя після трьох років роботи в клубі, інформує офіційний сайт азовців.

Бабич попрощався з Маріуполем після програної битви за Лігу Європи

Під його керівництвом команда провела 101 матч. Двічі клуб досягав півфінальній стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив в кваліфікацію Ліги Європи, і одного разу займав четверту сходинку в чемпіонаті України.

Нагадаємо, минулий сезон 2019/20 Маріуполь завершив на восьмій сходинці в турнірній таблиці УПЛ, завдяки чому грав в плей-офф за путівку в Лігу Європи. Команді Бабича вдалося дістатися до фіналу, але у вирішальному матчі Маріуполь програв Колосу (0:1).

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