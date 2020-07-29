Бабич попрощался с Мариуполем после проигранной битвы за Лигу Европы

"Не шутил, когда говорил, что такого Мариуполя мы больше не увидим. История нашего тренерского штаба по Мариуполем заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Мы благодарим команду, болельщиков, руководство. После этих трех сезонов мы стали только сильнее.

Заря рассматривает Бабича на замену Скрипнику, – журналист

Печально, но мы понимаем объективные причины. Будет интересно послушать экспертов, которые будут разбирать этот матч. Мы не выполнили задачу – не вышли в Лигу Европы. Мы честно этом говорим.

Идем с высоко поднятой головой и очень надеемся, что следующий тренерский штаб Мариуполя также будет достигать поставленных задач. Сегодняшний матч не мог повлиять на наше сотрудничество. Решение мы приняли, тренерский штаб поддержал меня.

Мы открыты для новых вызовов, хочется только день-другой отдохнуть после насыщенного сезона. В Мариуполе сейчас будет большая ротация, будет очень много молодежи. Не стоит в ближайшем будущем ожидать от команды высоких задач.

Пока я не могу комментировать, начнется новый сезон УПЛ с Александром Бабичем или без. У нас завтра заканчивается контракт. После этого уже посмотрим, кто и где будет. Информация, что я могу возглавить Зарю, если Скрипник перейдет в СК Днепр-1 – это все слухи ", – заявил специалист в эфире ТК Футбол.

Напомним, Александр Бабич возглавил Мариуполь еще в 2017 году. Под руководством 41-летнего наставника приазовцы выступали в квалификации Лиги Европы.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы