Мариуполь одолел Зарю благодаря дублю Борячука

Мариуполь на своем поле победил луганскую Зарю в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

На берегу Азовского моря встречались два претендента на места в топ-6 отечественного первенства. Активнее матч начали луганчане: Кочергин уже на 1-й минуте пробил по воротам Гальчука из-за пределов штрафной – неточно. А на 9-й минуте мог забивать Рафаэль, но его удар низом метров с 12-ти прошел рядом со штангой.

Ближе к середине тайма, однако, игра выровнялась и превратилась в типичное для УПЛ "зрелище" – много борьбы, необязательные фолы и мало возможностей забить. До определенного момента даже можно было предполагать, что обе команды устраивает и темп поединка, и счет на табло. Однако, неожиданно инициативу проявил Борячук.

Арендованный у Шахтера форвард в течение шести минут оформил дубль. Сначала Андрей ударом в одно касание после прострела Чурко завершил классную контратаку приазовцев. А на 36-й минуте Борячук на дальней штанге сумел замкнуть скидку Федорчука после подачи углового – 2:0.

Почти сразу же Заря реально претендовала на пенальти, но арбитр решил, что Тищенко не фолил против Громова в штрафной. А в добавленное к первому тайму время Гальчук отбил перед собой удар Караваева со штрафного, но Леонардо на добивании не сумел попасть в пустые ворота.

Зато одиннадцатиметровый в ворота Мариуполя рефери назначил во втором тайме. На 60-й минуте Быков в штрафной зоне потянул за футболку Вернидуба-младшего, однако луганчане снова доказали, что худше всех в лиге выполняют пенальти. К отметке в этот раз подошел Кочергин и с ударом не справился, пробив значительно выше перекладины.

Серьезная проблема для приазовцев возникла на 65-й минуте: Федорчук жестко сыграл в отборе, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать досрочно. Правда, особых дивидендов луганчанам игра в большинстве не принесла. Моментов у ворот Гальчука не стало больше, а Мариуполь вполне мог довести счет до разгромного в контратаках.

Совсем плохи дела Зари стали на 79-й минуте, когда Караваев получил прямую красную карточку за фол последней надежды и уравнял составы команд. Расплата последовала незамедлительно: через 4 минуты Вернидуб неуклюже потерял мяч, а Зубков, подхватив его на линии штрафной, спокойно отправил снаряд в сетку – 3:0. Единственным утешением для болельщиков гостей в последующие минуты стали 2 гола перед финальным свистком, созданные усилиями Громова: сначала Артем забил красавец-гол, классно пробив слета под перекладину, а затем экс-хавбек Динамо удачно ассистировал Кочергину.

Эта победа позволила Мариуполю обойти Зарю в турнирной таблице и подняться на 5-е место. В активе приазовцев 17 очков. Луганчане теперь шестые, имея 14 пунктов.

Украина, УПЛ, 12-й тур

Мариуполь – Заря – 3:2

Голы: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 – Громов, 90, Кочергин, 90+3

Нереализованный пенальти: Кочергин, 60 (З)

Удаления: Федорчук, 65 (вторая желтая карточка) – Караваев, 79