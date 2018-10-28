Маріуполь здолав Зорю завдяки дублю Борячука

Маріуполь на власному полі переміг луганську Зорю в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

На березі Азовського моря зустрічалися два претенденти на місця в топ-6 вітчизняної першості. Активніше матч розпочали луганці: Кочергін уже на 1-й хвилині пробив по воротах Гальчука з-за меж штрафного майданчика – неточно. А на 9-й хвилині міг забивати Рафаель, але його удар низом метрів із 12-ти пройшов поруч зі стійкою.

Ближче до середини тайму, однак, гра вирівнялась і перетворилася на типове для УПЛ "видовище" – багато боротьби, необов'язкові фоли та обмаль моментів. До певного відрізку матчу навіть можна було припускати, що обидві команди влаштовує і темп поєдинку, і рахунок на табло. Проте, несподівано ініціативу проявив Борячук.

Орендований у Шахтаря форвард впродовж шести хвилин оформив дубль. Спочатку Андрій ударом в один дотик після прострілу Чурка завершив класну контратаку приазовців. А на 36-й хвилині Борячук на дальній стійці зумів замкнути скидку Федорчука після подачі кутового – 2:0.

Майже відразу Зоря реально претендувала на пенальті, але арбітр вирішив, що Тищенко не фолив проти Громова в штрафному майданчику. А в доданий до першого тайму час Гальчук відбив перед собою удар Караваєва зі штрафного, а Леонарду на добиванні не зумів влучити в порожні ворота.

Натомість одинадцятиметровий у ворота Маріуполя рефері призначив у другому таймі. На 60-й хвилині Биков у штрафній зоні потягнув за футболку Вернидуба-молодшого, проте луганці знову довели, що найгірше в лізі виконують пенальті. До позначки цього разу підійшов Кочергін і з ударом не впорався, пробивши значно вище перекладини.

Серйозніша проблема для приазовців виникла на 65-й хвилині: Федорчук жорстко зіграв у відборі, отримав другу жовту картку й пішов відпочивати достроково. Щоправда, особливих дивідендів луганцям гра в більшості не принесла. Моментів біля воріт Гальчука не побільшало, а Маріуполь цілком міг довести рахунок до розгромного в контратаках.

Зовсім погані справи Зорі стали на 79-й хвилині, коли Караваєв отримав пряму червону картку за фол останньої надії і зрівняв склади команд. Розплата була миттєвою: за 4 хвилини Вернидуб незграбно втратив м'яч, а Зубков, підхопивши його на лінії штрафного, спокійно відправив снаряд у сітку – 3:0. Єдиною втіхою для уболівальників гостей у завершальні хвилини стали 2 голи перед фінальним свистком, створені зусиллями Громова: спочатку Артем забив красень-гол, класно пробивши зльоту під поперечину, а потім екс-хавбек Динамо вдало асистував Кочергіну.

Ця перемога дозволила Маріуполю обійти Зорю в турнірній таблиці та піднятися на 5-ту сходинку. В активі приазовців 17 очок. Луганці тепер шості, маючи 14 пунктів.

Україна, УПЛ, 12-й тур

Маріуполь – Зоря – 3:2

Голи: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 – Громов, 90, Кочергін, 90+3

Нереалізований пенальті: Кочергін, 60 (З)

Вилучення: Федорчук, 65 (друга жовта картка) – Караваєв, 79