Очередными новичками Мариуполя стали нападающие Артем Холод и Денис Свитюха, сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что оба футболиста перешли на правах аренды, которая рассчитана на один сезон. Свитюха, который является воспитанником Шахтера, может похвастаться выступлениями за юношескую сборную Украины и игрой в Юношеской лиге УЕФА.

Артем Холод – воспитанник харьковского футбола. В академию "горняков" перебрался в 2016-м. Прошлый сезон провел в Первой лиге, где сыграл 19 матчей (1 гол) за Металлист 1925.

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