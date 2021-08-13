Черговими новачками Маріуполя стали нападники Артем Холод та Денис Світюха, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що обидва футболісти перейшли на правах оренди, яка розрахована на один сезон. Світюха, який є вихованцем Шахтаря, може похизуватися виступами за юнацьку збірну України та грою в Юнацькій лізі УЄФА.

Артем Холод – вихованець харківського футболу. В академію "гірників" перебрався у 2016-му. Минулий сезон провів у Першій лізі, де відіграв 19 матчів (1 гол) за Металіст 1925.

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