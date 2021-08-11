Металлист подписал полузащитника из УПЛ и анонсировал приезд лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Харьковский клуб не устает работать на трансферном рынке этим летом.
Сергей Горбунов стал игроком Металлиста, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим коллективом полузащитника был Мариуполь, за который он выступал с 2016-го. В нынешнем сезоне Горбунов уже сыграл в трех матчах.
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Также пресс-служба харьковчан анонсировала приезд форварда Матеуса Пейшоту, о трансфере которого было объявлено ранее. Самолет с пока лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии должен приземлиться в аэропорту Харькова уже завтра, 12 августа.
К слову, Металлист после 3-х туров Первой лиги возглавляет турнирную таблицы с максимумом очков.
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