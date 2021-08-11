Харьковский клуб не устает работать на трансферном рынке этим летом.

Сергей Горбунов стал игроком Металлиста, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущим коллективом полузащитника был Мариуполь, за который он выступал с 2016-го. В нынешнем сезоне Горбунов уже сыграл в трех матчах.

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Также пресс-служба харьковчан анонсировала приезд форварда Матеуса Пейшоту, о трансфере которого было объявлено ранее. Самолет с пока лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии должен приземлиться в аэропорту Харькова уже завтра, 12 августа.

К слову, Металлист после 3-х туров Первой лиги возглавляет турнирную таблицы с максимумом очков.

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