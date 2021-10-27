Динамо могло открывать счет уже на 14-й минуте – Шкурин замыкал навес с углового над штангой. Через две минуты Турбаевский среагировал на удар Леднева, а вот удержать Вербича после подачи с углового азовцы не смогли – 0:1!

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Киевляне не остановились и растратили достаточно моментов: дальний выстрел Шапаренко со стандарта парировал Турбаевский, Леднев пробил со штрафного мимо левой стойки, с добиванием Антюха голкипер Мариуполя также справился. Но в середине тайма Динамо все-таки удвоило: после розыгрыша углового Вербич подрезал на дальнюю стойку, а Шабанов пробил.

Мариуполь в начале второго тайма заиграл смелее: Петерман воспользовался ошибкой Бойко на выходе и пробил головой над воротами, а Кащук не попал с дальней дистанции. Хозяева возродили интригу за 5 минут до завершения основного времени усилиями Очеретько, но на большее подопечных Маркевича не хватило.

Динамо стало третьим четвертьфиналистом Кубка Украины, спокойно переиграв Мариуполь – Вербич оформил гол+пас