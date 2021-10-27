Динамо подходило к выездному кубковому поединку с Мариуполем в статусе фаворита, ведь азовцы в текущем чемпионате проиграли 10 матчей из 12-ти, а в 1/16 финала Кубка они прошли Волынь только по серии пенальти. Правда, у киевлян сейчас тяжелый календарь, так что от Мирчи Луческу ожидали ротацию – и он прибег к ней! На острие атаки вышел Шкурин, под ним расположились Антюх, Леднев и Вербич, а в обороне нашлось место для Шабанова. В запасе остались Цыганков, Миколенко, Бущан, Гармаш и другие лидеры, однако Сидорчук, Забарный, Тимчик и Шапаренко стартовали в основе.

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Остап Маркевич, несмотря на угрозу увольнения, тоже пошел на кадровые перестановки. На воротах снова вышел Турбаевский (его ставят на Кубок), в обороне появились юные 21-летний Холод и 17-летний Удод, а позицию форварда закрыл Вьюнник. Интересно, что тренер хозяев обещал болельщикам победу над "Динамо".

Первый тайм подтвердил все сомнения в качестве состава Мариуполя – за первый тайм азовцы не нанесли ни одного удара по воротам, и даже интересных атак у подопечных Остапа Маркевича не было. Динамо же после недолгой разведки начало создавать голевые моменты: на 14-й минуте Шкурин замкнул навес с углового ударом над перекладиной, на 16-й Леднев стрелял из центра штрафной после паса Шкурина (Турбаевский парировал), а подачу с последующего корнера точным ударом головой замкнул Вербич – 0:1! Беньямин пробивал практически без сопротивления.

После этого киевляне не остановились, хотя особого усиления давления на хозяев не наблюдалось. Подопечные Мирчи Луческу катали мяч в высоком темпе, долго готовили атаки и остро завершали их. Так, на 22-й минуте дальний выстрел Шапаренко со стандарта парировал Турбаевский, на 26-й Леднев выстрелил из штрафной мимо левой штанги, а на 30-й еще один лонгшот Шапаренко голкипер отбил прямо на ногу Антюху – впрочем, добивание Турбаевский отбил (хотя там заметили офсайд).

На 33-й Николай замыкал классную передачу от Сидорчука в штрафную, но после его удара мяч срикошетил, пролетев на угловой. Гости заработали угловой, быстро разыграли его низом, а затем с правого фланга пошла подача – Вербич подрезал ее на дальнюю штангу. Шабанов пробил в касание в подкате. 0:2! Это уже была заявка на победу. Перед перерывом Динамо могло и до разгрома дело довести, однако выстрел Караваева с левого фланга штрафной завершился попаданием во внешнюю сторону сетки.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе киевлян в счете. Довольный Мирча Луческу в раздевалке провел двойную замену, выпустив Рамиреса и Шепелева вместо Шкурина и Шапаренко. Остап Маркевич, в свою очередь, усадил в запас Холода. На поле появился Стасюк.

Мариуполь в начале второго тайма сделал попытку сыграть смелее. Команда старалась долго держать мяч и даже создала полтора момента – на 53-й минуте Петерман воспользовался ошибкой Бойко на выходе, пробив головой над воротами, а на 60-й Кащук выстрелил с дистанции над воротами. Впрочем, после этого давление азовцев вылетело в трубу. Динамо вернуло инициативу, не отпуская ее до финального свистка.

Правда, во втором тайме киевляне не торопились заострять игру. До 85-й минуте подопечные Мирчи Луческу имели всего одну реальную возможность забить в третий раз – это Вербич нанес удар метров с 20-ти. Мяч прошел мимо левой штанги. Кроме того, у Рамиреса было опасное вторжение в штрафную после паса за спины защитникам, но Эрик и пробил неудачно, и в офсайд залез. Возможно, моментов у гостей было бы больше, если бы игра не тормозила из-за частых замен в обоих коллективах. В частности, "бело-синие" на 70-х минутах бросили в бой Витинью, Гармаша и Кендзеру (Леднев, Антюх и Сидорчук сели в запас).

Динамо явно экономило силы, поверив в свою победу. Футбол такого не прощает: на 85-й минуте Микитишин сместился с левого фланга и выполнил передачу в "зону 14" на Очеретько, а Олег, ворвавшись в штрафную, пробил из-под Шабанова на исполнение – точно в дальний угол! 1:2. Интрига ожила, заставив киевлян двигаться побыстрее.

К сожалению для болельщиков на трибунах, Мариуполь не смог сотворить чуда. Гол Очеретько стал последним интересным действием хозяев во встрече. Динамо спокойно довело дело до победы и выхода в четвертьфинал Кубка Украины!

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