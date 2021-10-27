Динамо могло відкривати рахунок вже на 14-й хвилині – Шкурін замкнув навіс з кутового над поперечкою. За дві хвилини Турбаєвський зреагував на удар Лєднєва, а от втримати Вербіча після подачі з кутового азовці не змогли – 0:1!

Маркевич намагався покинути Маріуполь – керівництво азовців не прийняло відставку тренера

Кияни не зупинилися і розтринькали достатньо моментів: дальній постріл Шапаренка зі стандарту парирував Турбаєвський, Лєднєв пробив зі штрафного повз ліву стійку, з добиванням Антюха голкіпер Маріуполя також впорався. Та в середині тайму Динамо таки подвоїло: після розіграшу кутового Вербіч підрізав на дальню стійку, а Шабанов пробив у дотик.

Маріуполь на початку другого тайму заграв сміливіше: Петерман скористався помилкою Бойка на виході і пробив головою над воротами, а Кащук не влучив з дальної дистанції. Господарі відродили інтригу за 5 хвилин до завершення основного часу зусиллями Очеретька, але на більше підопічних Маркевича не вистачило.

Динамо стало третім чвертьфіналістом Кубка України, спокійно перегравши Маріуполь – Вербіч оформив гол+пас