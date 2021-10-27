Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич после поражения Черноморцу (2:3) в четвертом туре УПЛ подавал в отставку, сообщил журналист Виктор Соколов на канале "Футбол".

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43-летний специалист 16 августа попытался расторгнуть контракт с азовцами, однако боссы клуба не захотели прощаться с тренером. Более того, руководство Мариуполя выразило своему наставнику полное доверие.

После этого команда под руководством Маркевича в восьми матчах одержала 1 победу и потерпела 7 поражений.

В турнирной таблице УПЛ Мариуполь занимает последнюю строчку, имея в своем активе 4 пункта.

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