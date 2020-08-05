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Мариуполь арендовал голкипера Шахтера

11:11 - Читати українською
Мариуполь арендовал голкипера Шахтера
Олег Кудрик / фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Олег Кудрик проведет сезон 2020/21 в составе Мариуполя.

Арендное соглашение Кудрика с Мариуполем рассчитано на один сезон, отмечается на официальном сайте приазовцев.

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Добавим, что контракт вратаря с Шахтером заканчивается летом 2021, а всего он сыграл 2 поединка в первой команде "горняков", пропустив 1 гол.

К слову, прошлый сезон Кудрик провел в составе Карпат, отыграв 11 матчей и пропустив 15 голов (из них 2 поединка сыграны на ноль).

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