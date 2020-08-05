Мариуполь арендовал голкипера Шахтера

Mykhailo_Yukhymenko — 4 авг 0
-
"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати
-
Шахтер – Вольфсбург: где и когда смотреть матч Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 4 авг 8992
-
Шахтер ведет экзотическую замену для своего бразильца – вингер, превзошедший достижение РоббенаУкраина — 4 авг 7097
-
Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатівСергій Тищенко — 4 авг 0
-
Миколенко заинтересовал 2 клуба из топ-лиг, его хочет титулованный тренер АПЛ для ЛЧ – Динамо просит "заоблачную цену"Украина — 4 авг 29968