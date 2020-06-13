Мариуполь расписал результативную ничью с Ворсклой – полтавчане забили в стиле Динамо-1986, чемпион мира спас азовцев

В рамках поединка 26-го тура УПЛ Мариуполь и Ворскла сильнейшего определить не смогли (1:1).

Ворскла отставала от Мариуполя, шедшего на восьмой позиции, на четыре очка, поэтому сегодня проигрывать было недопустимо. Азовцы же впервые после карантина играли дома (отсутствие фанатов на стадионе вряд ли было необычным), поэтому ожидался неплохой футбол. Впрочем, первый тайм разочаровал: команды скучно возили мяч, провели несколько контрвыпадов без завершения, а единственные более-менее нормальные моменты создали аж на 40-х минутах – Степанюк замкнул подачу Кане нечётким ударом головой в руки Гальчуку, а Кулаков с левого края штрафной пробил мимо дальнего угла.

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После перерыва было веселее. Ворскла начала активно, раз за разом разрывая оборону соперника, и, в конце концов, открыла счёт на 59-й минуте. Получился такой себе ремейк динамовского "голую веером" с финала Кубка Кубков-1986: после неудачной скидки от Муравского пошла передача Кане с левого фланга на линию штрафной Кулачу, тот в касание переправил мяч вправо на Якубу, а Наджеб с правого края прошил Гальчука – 0:1. Александр Бабич ответил тройной заменой, в частности бросив в бой и Корниенко. Особого обострения игры не случилось, но Мариуполь заиграл лучше. Замена сработала: на 74-й минуте Корниенко воспользовался обрезкой на фланге и прострелил на Топалова, а тот пробил в касание – 1:1.

В последней трети встречи обе команды могли вырвать победу. Азовцы даже забили гол на 82-й минуте, но его отменили из-за пассивного офсайда у Игнатенко. Ворскла ответила мощным ударом Кравчука под перекладину (Гальчук спас) и дальним ударом Васина в компенсированное время – мимо левого угла. На последней минуте полтавчане ещё и в меньшинстве остались из-за фола Пердуты. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Мариуполь остался на восьмой позиции с 27 очками в активе. Ворскла держится на десятой строчке, набрав 23 зачётных баллов. У обеих команд по одному матчу в запасе.

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