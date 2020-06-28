Мариуполь – СК Днепр-1, Ворскла - Олимпик: анонс матчей УПЛ

В рамках 28-го тура УПЛ Мариуполь принимает СК Днепр-1, а Ворскла принимает Олимпик. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь после восстановления сезона не впечатляет. Подопечные Александра Бабича в трёх матчах УПЛ расписали две ничьи и разгромили уставший от переездов Львов – причем в первых двух случаях команда постоянно отыгрывались, а "горожанам" перед перерывом не дали железный пенальти. Самой же главной неудачей стал полуфинал Кубка Украины против Ворсклы, в котором Мариуполь открыл счёт, однако затем подсел, пропустил, выдержал дополнительное время – и сгорел в серии пенальти, не реализовав три удара и сделав 16-летнего Павла Исенко героем. Многие из азовцев рыдали, но ничего не поделаешь. Теперь нужно переключаться на чемпионат, в котором наступает на пятки всё та же Ворскла, которая пока идет девятой. Сейчас у конкурентов на место в плей-офф разделяют четыре очка.

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Такую же дистанцию ​​держит от Мариуполя СК Днепр-1, во второй шестерке демонстрирующий едва ли не самый убедительный футбол. Правда, стабильности в игре подопечных Дмитрия Михайленко всё равно нет: в победном матче против Львова "спортклубовцы" долгое время выглядели хуже и едва не проиграли, а с Ворсклой на выезде команда доминировала – но не забила ни одного гола, сгорев со счётом 0:2. Тем не менее, "жёлто-чёрные" демонстрируют примерно одинаковый уровень футбола, а в их действиях заметен чёткий рисунок. Именно поэтому СК Днепр-1 и лидирует в своей группе.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мишнёв, Яворский (Мариуполь)

Под вопросом: Фомін, Горбунов (Маріуполь)

Дисквалифицированы: Коркишко, Лопирёнок (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь: Гальчук – Чоботенко, Дава, Быков – Кирюханцев, Федорчук, Мишнёв, Горбунов – Кащук, Кащук – Чурко

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Гуйе, Полевой – Кравченко – Ди Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Мариуполь дома регулярно забивает, да и вообще всегда выглядит убедительнее – в частности, единственная победа над СК Днепр-1 в текущем сезоне была добыта именно здесь. Впрочем, она была минимальной, а следующие два матча азовцы проиграли с суммарным счетом 5:0. Кроме всего, сейчас команда сильно устала от 120 минутам Кубка. Именно поэтому можно прогнозировать очередную победу "спортклубовцев".

Ворскла – Олимпик

Ворскла после восстановления сезона набирает обороты, хотя с победами у команды всё равно есть некоторые проблемы. Полтавчане доминировали со Львовом и в двух матчах против Мариуполя, однако во всех случаях была зафиксирована ничья 1:1 – правда, в Кубке ещё было дополнительное время, но и там "зелёно-белые" не дожали соперника, выиграв лишь в серии пенальти. И наоборот – плохо сыграв против СК Днепр-1, подопечные Юрия Максимова реализовали два момента из двух, празднуя сухую победу. Как бы там ни было, но от десятой и восьмой позиции Ворсклу сейчас отделяют три и четыре очка, поэтому права на осечку сейчас нет.

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Тем более, когда один из преследователей – Олимпик. Вряд ли дончане надеются на битвы за еврокубки – руководство сейчас ищет варианты переезда в Одессу и пытается доказать отсутствие коронавируса в команде. В клубе заявляют о нескольких тестированиях, которые дали отрицательный результат, однако те же Карпаты пока не желают играть с дончанами, сомневаясь в тестировании всех футболистов – по мнению львовян, тестирование прошли только три игрока. В любом случае, матч против Ворсклы должен состояться вовремя, а чисто в игровом плане дончане демонстрируют самый зрелищный футол второй шестёрки. На него действительно приятно смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якубу (Ворскла)

Под вопросом: Альюне, Скляр, Пуцлин (Ворскла)

Дисквалифицированы: Баенко (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Олимпик

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луизао, Пуцлин – Васин, Кулач, Кане – Степанюк

Олимпик: Кичак – Ксёнз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цимбалюк – Кравченко, Политыло, Кравчук, Балашов – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла летом выглядит очень убедительно, но сейчас команда устала от двух часов кубкового противостояния – как физически, так и морально. Олимпик же в последних двух турах после возобновления УПЛ играл реально круто, забивая не менее двух голов за матч, но прошлый тур донеччане пропускали. Именно поэтому можно прогнозировать или результативную ничью, или победу дончан.

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