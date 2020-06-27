Талант Ворсклы Исенко заинтересовал Бенфику, – СМИ

Молодой голкипер Ворсклы Павел Исенко, прославившийся после кубкового поединка против Мариуполя, попал на радары очередного португальского клуба.

Голкипер полтавской Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики, сообщает издание Record.

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О конкретике речь пока не идет, но португальский клуб будет пристально следить за 16-летним героем недавнего кубкового матча между Ворсклой и Мариуполем.

Напомним, Исенко дебютировал за главную команду "зелено-белых" в полуфинале Кубка Украины: выйдя на замену на серию послематчевых пенальти, он отразил три удара соперника и вывел полтавчан в финал турнира.

К слову, ранее интерес к голкиперу сборной Украины U-17 проявляли португальские Спортинг и Брага.

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