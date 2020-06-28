Маріуполь – СК Дніпро-1, Ворскла – Олімпік: анонс матчів УПЛ

В рамках 28-го туру УПЛ Маріуполь приймає СК Дніпро-1, а Ворскла – Олімпік. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь після відновлення сезону не вражає. Підопічні Олександра Бабича в трьох матчах УПЛ розписали дві нічиї та розгромили втомлений переїздами Львів – причому в перших двох випадках команда постійно відігрувалась, а "містянам" перед перервою не дали залізний пенальті. Найбільшою ж невдачею став півфінал Кубка України проти Ворскли, в якому Маріуполь відкрив рахунок, однак потім підсів, пропустив, витримав додатковий час – і згорів у серії пенальті, не реалізувавши три удари й зробивши 16-річного Павла Ісенка героєм. Багато хто з азовців ридав, але нічого не поробиш. Тепер потрібно перемикатися на чемпіонат, у якому наступає на п'яти все та ж Ворскла, яка поки що йде дев'ятою. Зараз у конкурентів на останнє місце в плей-офф розділяють чотири очки.

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Таку ж дистанцію тримає від Маріуполя СК Дніпро-1, який у другій шістці демонструє чи не найбільш переконливий футбол. Щоправда, стабільності у грі підопічних Дмитра Михайленка все одно немає: в переможному матчі проти Львова "спортклубівці" довгий час виглядали гірше й ледь не програли, а з Ворсклою на виїзді команда домінувала – але не забила жодного гола й згоріла з рахунком 0:2. Тим не менш, "жовто-чорні" демонструють приблизно однаковий рівень футболу, а в їхніх діях помітний чіткий малюнок. Саме тому СК Дніпро-1 і лідирує в своїй групі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мишньов, Яворський (Маріуполь)

Під питанням: Фомін, Горбунов (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Коркішко, Лопирьонок (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь: Гальчук – Чоботенко, Дава, Биков – Кирюханцев, Федорчук, Ігнатенко, Горбунов – Кащук, Корнієнко – Чурко

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Гуйє, Польовий – Кравченко – Ді Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріуполь вдома регулярно забиває, та і загалом завжди виглядає переконливіше – зокрема, єдина перемога над СК Дніпро-1 в поточному сезоні була здобута саме тут. Втім, вона була мінімальною, а наступні два матчі азовці програли із сумарним рахунком 5:0. Крім всього, зараз команда сильно втомлена 120 хвилинами Кубка. Саме тому можна прогнозувати чергову звитягу "спортклубівців".

Ворскла – Олімпік

Ворскла після відновлення сезону набирає обертів, хоча з перемогами у команди все одно є деякі проблеми. Полтавці домінували зі Львовом та в двох матчах проти Маріуполя, однак у всіх випадках була зафіксована нічия 1:1 – щоправда, в Кубку ще був додатковий час, але і там "зелено-білі" не дотиснули суперника, вигравши лише в серії пенальті. І навпаки – погано граючи проти СК Дніпро-1, підопічні Юрія Максимова реалізували два моменти з двох, святкуючи суху перемогу. Хай би як, але від десятої та восьмої позицій Ворсклу зараз відділяють три та чотири очки, тож права на осічку сьогодні немає.

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Тим паче, коли один із переслідувачів – Олімпік. Навряд чи донеччани сподіваються на битви за єврокубки – керівництво зараз шукає варіанти переїзду в Одесу та намагається довести відсутність коронавірусу в команді. В клубі заявляють про кілька тестувань, які дали негативний результат, однак ті ж Карпати поки що не бажають грати з донеччанами, сумніваючись в тестуванні всіх футболістів – на думку львів'ян, тестування пройшли тільки три гравці. В будь-якому разі, матч проти Ворскли повинен відбутися вчасно, а суто в ігровому плані донеччани демонструють найбільш видовищний футол другої шістки. На нього дійсно приємно дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якубу (Ворскла)

Під питанням: Альюн, Скляр, Пуцлін (Ворскла)

Дискваліфіковані: Баєнко (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олімпік

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луїзао, Пуцлін – Васін, Кулач, Кане – Степанюк

Олімпік: Кичак – Ксьонз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цимбалюк – Кравченко, Політило, Кравчук, Балашов – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла влітку виглядає дуже переконливо, але зараз команда втомлена двома годинами кубкового протистояння – як фізично, так і морально. Олімпік же в останніх двох турах після поновлення УПЛ грав реально круто, забиваючи не менше двох голів за матч, але попередній тур донеччани пропускали. Саме тому можна прогнозувати результативну нічию.

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