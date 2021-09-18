В рамках 8-го тура УПЛ Шахтер сыграет с Мариуполем, Ингулец встретится с Колосом, а СК Днепр-1 примет Верес. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Шахтер

Вот и настал этот день. Шахтер принимает Мариуполь. Настоящее дерби ждёт нас сегодня, причем его зрителями станут болельщики в Ковалёвке – домашняя арена азовцев недоступна из-за аварийных работ на подстанции, от которой она зависит. Подопечным Остапа Маркевича вследствие этих проблем в течение 10 дней придётся проехать по стране 2600 км, ведь дальше у команды стоит поединок с Волынью в Кубке. 1800 км футболисты намотают на автобусе.

Впрочем, главной проблемой Мариуполя является не сложность выездов, а кадровая ситуация. Маслов получил дисквалификацию, Чоботенко и Очеретько выбыли из-за травм, а ещё 15 футболистов арендованы из Шахтера. "Горняки" иногда позволяют своим воспитанникам играть против себя, но только самым юным и в совсем небольшом количестве. Азовцы же и в основном составе выступали не лучшим образом, проиграв 5 матчей подряд и впервые одержав победу только неделю назад – кстати, она случилась в Ковалёвке.

Шахтер, очевидно, проведёт ротацию, ведь посреди недели команда играла в ЛЧ, а в среду дончанам предстоит сыграть против Динамо в Суперкубке. Да и в принципе на аутсайдера чемпионата выставлять основной состав было бы странно. Тем не менее, это вряд ли может помочь Мариуполю – даже с кучей резервистов "горняки" громили Черноморец, а сегодня им нужна убедительная победа. После позора в Тирасполе других вариантов нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Коноплянка, Мудрик – Чоботенко, Очеретько

Дисквалифицированы: Додо – Маслов

Могут не сыграть по другим причинам: Турбаевский, Мампаси, Удод, Драмбаев, Чех, Хромей, Шостак, Топалов, Микитишин, Свитюха, Холод, Кащук, Козицкий, Кулаков, Вьюнник (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Шахтер

Шахтер: Пятов – Конопля, Витао, Бондарь, Корниенко – Майкон, Степаненко – Марлос, Судаков, Мудрик – Сикан

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Микицей, Петерман, Стасюк – Кошкош, Клименко – Козицкий, Мишнёв, Плакса – Махиня

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Мариуполю сегодня не позавидуешь. Шахтеру нужна победа, причем максимально уверенная, а молодёжь донеччан дополнительно мотивирована возможностью заявить о себе. Даже резервным составом "горняки" могли бы прибить основу подопечных Остапа Маркевича, а сегодня против них выйдет несыгранная солянка из всех доступных футболистов в заявке азовцев. Шансов у Мариуполя нет.

Ингулец – Колос

Ингулец ужасно стартовал в чемпионате, проиграв в трёх подряд матчах, однако команде очень сильно не повезло с календарём – сам же футбол выглядел прилично. Уже в четвёртом туре – против Динамо – петровцы смогли зацепиться за ничью, а затем подопечные Сергея Лавриненко очень уверенно переиграли Львов и Мариуполь. Казалось, что теперь "казаки" начнут набирать очки стабильно, однако всего через неделю они без особых шансов сгорели Александрии в дерби.

По ожидаемым показателям коллектив держится в районе 10-го места в таблице. Там же Ингулец находится и сейчас. Возможно, это и устроит петровцев, которым пока рано думать о еврокубках, однако от зоны вылета команда тоже держится недалеко. В таких условиях против Колоса необходимо играть на победу.

Ковалёвцы два года подряд боролись за Лигу Европы, а теперь они отчаянно борются за выживание. "Хлеборобы" потерпели три поражения и расписали две ничьи в шести турах, причем Динамо уничтожило их со счетом 0:7, забив 6 голов за тайм – в результате такого провала они опустились на 14-ю позицию. От последней команду отделяют всего три очка. Ужас. Не помогла даже отставка Руслана Костышина – в первом же поединке после его ухода Колос проиграл Мариуполю со счётом 1:3.

У Ковалёвцев в текущем сезоне не было ни одного действительно хорошего матча. Даже домашняя победа над Металлистом 1925 была настолько невыразительной, что тренерский штаб признал её незаслуженность. На отдельных отрезках Колос может демонстрировать сильную игру, но её не хватает даже на половину матча. Тем не менее, ситуацию необходимо как-то ломать – и поединок с Ингульцом выглядит идеальным вариантом для начала исправления.

Кадровая ситуация

Травмированные: Волынец (Колос)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Колос

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Ковалев, Бен Салем, Опанасенко – Шишка, Бартулович – Козак, Запорожец, Шарай – Гопе

Колос: Маханьков – Золотов, Павловец, Новак, Сакив – Задоя, Богданов – Чурко, Костышин, Ильин – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогноз в таких поединках. Обе команды очень нестабильны как на дистанции, так и в течение одного матча, и к личной встрече они подходят на фоне минимальных поражений не самым сильным соперникам. Петровцы выглядят несколько крепче, но у ковалёвцев приличный кадровый потенциал и безумная мотивация.

Сегодня может быть зафиксирован любой счёт, но наиболее вероятной кажется ничья.

СК Днепр-1 – Верес

СК Днепр-1 коронуют на бронзу в УПЛ чуть ли не с дебюта во Второй лиге. В текущем сезоне клуб максимально приблизился к своей задаче – по ожидаемым очкам днепровцы вообще идут вторыми, опережая Шахтер. Впрочем, в реальности "жёлто-чёрные" находятся на пятой строчке, отстав от третьей позиции на три очка и без шансов проиграв "горнякам" неделю назад.

Вообще, в каждом поединке против действительно сильных коллективов подопечные Игора Йовичевича не впечатляли – Ворскла расписала ничью, Десна победила "спортклубовцев", и даже с Металлистом 1925 коллектив выиграл лишь в компенсированное время благодаря случайному голу. Тренерскому штабу пришлось признавать несправедливость результата. Словом, СК Днепр-1, при всех своих плюсах, имеет кучу проблем. Вопрос только в том, достаточно ли их, чтобы потерять очки с Вересом.

Ровенчане после трёх неудач в первых турах сумели собраться, расписав ничью с Ворсклой (наиграв на победу), а также переиграв Минай, Десну и Львов. Черниговцев вообще разгромили со счетом 4:0 на выезде, забив четыре гола ещё до перерыва. Две другие победы были не столь убедительными, но соперники тоже немного создали у ворот Когута.

Верес в результате такого рывка поднялся аж на восьмую позицию в турнирной таблице, причём сделал это довольно заслуженно – на ней же команда находится и в таблице ожидаемых очков. Большого перебора по голам у ровенчан нет – на что они наиграли, то они и получили. Словом, имеем неплохой коллектив, способный показать зубы любому сопернику, кроме грандов. Днепровцам с ним будет нелегко.

Кадровая ситуация

Травмированные: С. Шестаков, Гегедош (Ингулец)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Верес

СК Днепр-1: Юрчук – Лучкевич, Логинов, Адамюк, Дубинчак – Джурасек, Пихалёнок – Назаренко, Когут, Гуцуляк – Довбик

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Клёц, Кучеров – Г. Пасич, Панасенко, Е. Пасич – Сергийчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-то прогнозы на следующие матчи. СК Днепр-1, при всех своих инвестициях и тактической гибкости, пока не проявил себя командой, способной побеждать на классе – собственно, никакого класса у неё ещё нет. "Жёлто-чёрным" очень сильно не хватает стабильности во всех аспектах.

Конечно, подопечные Игора Йовичевича сильнее по кадровому потенциалу, а дома они стабильно бьют всех своих соперников, но это были простые матчи. С Вересом будет гораздо сложнее. Кажется, есть смысл рискнуть, поставив на ничью.

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