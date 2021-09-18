В рамках 8-го туру УПЛ Шахтар зіграє з Маріуполем, Інгулець зустрінеться з Колосом, а СК Дніпро-1 прийме Верес. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Шахтар

Ось і настав цей день. Шахтар приймає Маріуполь. Справжнє дербі чекає нас сьогодні, причому його глядачами стануть вболівальники у Ковалівці – домашня арена азовців недоступна через аварійні роботи на підстанції, від якої вона залежить. Підопічним Остапа Маркевича внаслідок цих негараздів протягом 10 днів доведеться проїхати по країні 2600 км, адже далі у команди стоїть поєдинок з Волинню в Кубку. 1800 км футболісти намотають на автобусі.

Втім, головною проблемою Маріуполя є не складність виїздів, а кадрова ситуація. Маслов отримав дискваліфікацію, Чоботенко та Очеретько вибули через травми, а ще 15 футболістів орендовані з Шахтаря. "Гірники" іноді дозволяють своїм вихованцям грати проти себе, але тільки найбільш юним і в зовсім невеликій кількості. Азовці ж і в основному складі виступали не найкращим чином, програвши 5 матчів поспіль і вперше здобувши перемогу лишень тиждень тому – до речі, вона сталася у Ковалівці.

Шахтар, очевидно, проведе ротацію, адже посеред тижня команда грала в ЛЧ, а в середу донеччанам доведеться зіграти проти Динамо в Суперкубку. Та і в принципі на аутсайдера чемпіонату виставляти основний склад було б дивно. Тим не менш, це навряд чи може допомогти Маріуполю – навіть з купою резервістів "гірники" громили Чорноморець, а сьогодні їм потрібна переконлива перемога. Після ганьби у Тирасполі інших варіантів немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Коноплянка, Мудрик – Чоботенко, Очеретько

Дискваліфіковані: Додо – Маслов

Можуть не зіграти з інших причин: Турбаєвський, Мампасі, Удод, Драмбаєв, Чех, Хромей, Шостак, Топалов, Микитишин, Світюха, Холод, Кащук, Козицький, Кулаков, В'юнник (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Шахтар

Шахтар: Пятов – Конопля, Вітао, Бондар, Корнієнко – Майкон, Степаненко – Марлос, Судаков, Мудрик – Сікан

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Микицей, Петерман, Стасюк – Кошкош, Клименко – Козицький, Мишньов, Плакса – Махиня

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Маріуполю сьогодні не позаздриш. Шахтарю потрібна перемога, причому максимально впевнена, а молодь донеччан додатково вмотивована можливістю заявити про себе. Навіть резервним складом "гірники" могли б прибити основу підопічних Остапа Маркевича, а сьогодні проти них вийде незіграна солянка з усіх доступних футболістів у заявці азовців. Шансів у Маріуполя немає.

Інгулець – Колос

Інгулець жахливо стартував у чемпіонаті, програвши у трьох поспіль матчах, однак команді дуже сильно не пощастило з календарем – сам же футбол виглядав пристойно. Вже у четвертому турі – проти Динамо – петровці змогли зачепитись за нічию, а після цього підопічні Сергія Лавриненка дуже впевнено переграли Львів та Маріуполь. Здавалося, що тепер "козаки" почнуть набирати очки стабільно, однак всього за тиждень вони без особливих шансів згоріли Олександрії в дербі.

За очікуваними показниками колектив тримається в районі 10-го місця в таблиці. Там же Інгулець перебуває і зараз. Можливо, це і влаштує петровців, яким поки що зарано думати про єврокубки, однак від зони вильоту команда теж тримається недалеко. В таких умовах проти Колоса необхідно грати на перемогу.

Ковалівці два роки поспіль боролися за Лігу Європи, а тепер вони відчайдушно борються за виживання. "Хлібороби" зазнали трьох поразок поразок і розписали дві нічиї у шести турах УПЛ, причому Динамо знищило їх з рахунком 0:7, забивши 6 голів за один тайм – внаслідок такого провалу вони опустилися на 14-ту позицію. Від останньої команду відділяють всього три очки. Жах. Не допомогла навіть відставка Руслана Костишина – у першому ж поєдинку після його відходу Колос програв Маріуполю з рахунком 1:3.

У ковалівців в поточному сезоні не було жодного дійсно хорошого матчу. Навіть домашня перемога над Металістом 1925 була настільки невиразною, що тренерський штаб визнав її незаслуженість. На окремих відрізках Колос може демонструвати сильну гру, але її не вистачає навіть на половину матчів. Тим не менш, ситуацію необхідно якось ламати – і поєдинок з Інгульцем виглядає ідеальним варіантом для початку виправлення.

Кадрова ситуація

Травмовані: Волинець (Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Колос

Інгулець: Гальчук – Асмелаш, Ковальов, Бен Салем, Опанасенко – Шишка, Бартуловіч – Козак, Запорожець, Шарай – Гопе

Колос: Маханьков – Золотов, Павловець, Новак, Саків – Задоя, Богданов – Чурко, Костишин, Ільїн – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогноз в таких поєдинках. Обидві команди дуже нестабільні як на дистанції, так і протягом одного матчу, і до особистої зустрічі вони підходять на тлі мінімальних поразок не найбільш сильним суперникам. Петровці виглядають дещо міцнішими, але у ковалівців пристойний кадровий потенціал та шалена мотивація.

Сьогодні може бути зафіксований будь-який рахунок, але найбільш вірогідною здається нічия.

СК Дніпро-1 – Верес

СК Дніпро-1 коронують на бронзу в УПЛ ледь не з дебюту в Другій лізі. У поточному сезоні клуб максимально наблизився до свого завдання – за очікуваними очками дніпровці взагалі йдуть другими, випереджаючи Шахтар. Втім, в реальності "жовто-чорні" перебувають на п'ятій сходинці, відставши від третьої позиції на три очки й без особливих шансів програвши "гірникам" тиждень тому.

Взагалі, у кожному поєдинку проти дійсно сильних колективів підопічні Ігора Йовічевіча не вражали – Ворскла розписала нічию, Десна перемогла "спортклубівців", і навіть з Металістом 1925 колектив вирвав перемогу лише у компенсований час завдяки випадковому голу. Тренерському штабу довелося визнати несправедливість результату. Словом, СК Дніпро-1, при всіх своїх плюсах, має купу проблем. Питання лише в тому, чи достатньо їх, аби втратити очки з Вересом.

Рівняни після трьох невдач у перших турах зуміли зібратись, розписавши нічию з Ворсклою (і награвши на перемогу) й перегравши Минай, Десну й Львів. Чернігівців взагалі розгромили з рахунком 4:0 на виїзді. Дві інші звитяги були не такими переконливими, але суперники теж небагато створили біля воріт Когута.

Верес внаслідок такого ривка піднявся аж на восьму позицію в турнірній таблиці, причому зробив це доволі заслужено – на ній же команда перебуває і в таблиці очікуваних очок. Великого перебору за голами у рівнян немає – на що вони награли, те вони й отримали. Словом, маємо непоганий колектив, здатний показати зуби будь-якому супернику, окрім грандів. Дніпровцям з ним буде нелегко.

Кадрова ситуація

Травмовані: С. Шестаков, Гегедош (Інгулець)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Верес

СК Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Логінов, Адамюк, Дубінчак – Джурасек, Піхальонок – Назаренко, Когут, Гуцуляк – Довбик

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кльоц, Кучеров – Г.Пасіч, Панасенко, Є.Пасіч – Сергійчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози на такі матчі. СК Дніпро-1, при всіх своїх інвестиціях та тактичній гнучкості, поки що не проявив себе командою, здатною перемагати на класі – власне, ніякого класу у неї ще немає. "Жовто-чорним" дуже сильно не вистачає стабільності у всіх аспектах.

Звісно, підопічні Ігора Йовічевіча сильніші за кадровим потенціалом, а вдома вони стабільно б'ють усіх своїх суперників, але то були прості матчі. З Вересом буде набагато складніше. Здається, є сенс ризикнути, поставивши на нічию.

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