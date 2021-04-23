Рух на выезде уверенно разгромил Мариуполь в 23-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Команды провели спокойный первый тайм, но во второй 45-минутке "проснулся" Рух. Климчук уверенно реализовал неоднозначный пенальти, назначенный за фол Чоботенко на Борячуке. Удвоил преимущество сам Андрей, а поставил финальную точку во встрече Рунич.

Рух разгромил Мариуполь в скандальном матче – львовяне покинули зону вылета из УПЛ

Львовяне набрали 20 зачетных баллов, оттолкнулись от дна турнирной таблицы и расположились на 12 строчке. Более того, Рух имеет еще один поединок в запасе. А вот Мариуполь так и остался на 9 позиции с 22 пунктами.