Мариуполь – Рух – 0:3 – видео голов и обзор матча
21:54 - Читати українською
Рух на выезде уверенно разгромил Мариуполь в 23-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Юрий Климчук 66’
Андрей Борячук 76’
Василий Рунич 88’
66’ Юрий Климчук
76’ Андрей Борячук
88’ Василий Рунич
Команды провели спокойный первый тайм, но во второй 45-минутке "проснулся" Рух. Климчук уверенно реализовал неоднозначный пенальти, назначенный за фол Чоботенко на Борячуке. Удвоил преимущество сам Андрей, а поставил финальную точку во встрече Рунич.
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Львовяне набрали 20 зачетных баллов, оттолкнулись от дна турнирной таблицы и расположились на 12 строчке. Более того, Рух имеет еще один поединок в запасе. А вот Мариуполь так и остался на 9 позиции с 22 пунктами.
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