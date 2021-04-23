Рух разгромил Мариуполь в скандальном матче – львовяне покинули зону вылета из УПЛ
В рамках премьерного поединка 23-го тура УПЛ Мариуполь потерпел сокрушительное поражение от Руха.
Рух перед выездным матчем против Мариуполя находился на последней позиции, однако для выхода из зоны вылета львовянам достаточно было набрать всего одно очко. Азовцы имели отрыв от дна в пять зачётных баллов, но у конкурентов снизу были матчи в запасе – таким образом, поражение сегодня никого не устраивало. Да и ничья не входила в планы команд.
УПЛ готовит изменения в проведении чемпионата в следующем сезоне
Подопечные Остапа Маркевича провалили поединок против Олимпика в предыдущем туре, забив быстрый гол и расслабившись. Это едва не вылилось в поражение, поэтому игроки Мариуполя старались не повторять ошибку – хозяева сразу захватили инициативу и выглядели значительно активнее. Правда, первый момент создали львовяне, которые на 12-й минуте провели контратаку 2-в-2. В её завершении Климчук пробил из центра штрафной в левый нижний угол, заставив Гальчука парировать перед собой, а Кондраков оказался на добивании – впрочем, Даниил не попал по воротам!
Мариуполь уже на 15-й ответил прорывом Бондаренко через центр поля с мощным ударом в правый угол. Мяч прошёл рядом со штангой! Ещё через две минуты Чоботенко замкнул подачу с углового, но получилось точно в руки Бандуре. После этого матч на минут 15 свалился к вялой позиционной борьбе, однако на 32-й Мариуполь упустил ещё один голевой шанс – это Очеретько ворвался в штрафную и выстрелил под дальнюю штангу. Немного неточно! На 40-й же Стастюк сместился с левого фланга в центр и классно пробил метров с 20-ти в ближний угол – мяч прошел рядом со штангой ворот Руха. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.
В начале второго тайма Мариуполь продолжал владеть инициативой, создавая хорошие моменты. Уже на 49-й минуте мог забивать Бондаренко, получивший передачу от Мишнёва и со средней дистанции пробивший мимо ближнего угла. На 51-й Чех выстрелил с отскока из-за пределов штрафной (над воротами), а на 54-й минуте шикарную возможность упустил Топалов – Бондаренко выкатил ему идеальный пас, но Дмитрий с близкого расстояния не смог нормально попасть по мячу. Казалось, вот-вот азовцы дожмут пассивных львовян.
Впрочем, футболисты Руха сумели перевернуть ход встречи. Первый звоночек прозвучал уже через две минуты после момента Топалова – это Кондраков мощно пробил с линии штрафной. Гальчук спас Мариуполь. На 64-й же Кухарук вывалился один на один с голкипером хозяев, но вместо финального удара Андрей решил исполнить передачу. В итоге, нападающий потерял мяч. Иван Федык, тем временем, выпустил на поле Борячука.
Подопечные Остапа Маркевича намёков не поняли, за что и были наказаны на 65-й минуте в результате заброса на ход Борячуку. Форвард львовян выходил один на один с Гальчуком, поэтому Чоботенко откровенно сбивал Андрея – Виталий Романов без сомнений вытащил красную карточку для центрбэка Мариуполя, а также назначил пенальти. С первым решением никто не спорил, но на повторе стало заметно, что фол случился до штрафной. Впрочем, повторы в этом матче не использовали, поэтому Климчук с "точки" уверенно развел Гальчука и мяч по разным углам. 0:1!
Остап Маркевич бросил в бой Кащука, однако в атаке у Мариуполя ничего не клеилось. Рух же начал разрывать азовцев: на 72-й минуте Бойчук стрелял с левого края штрафной под ближнюю штангу (Гальчук справился), на 74-й Борячук едва не замкнул прострел, а на 75-й он же пробил головой метров с шести после навеса от свежего Притулы – 0:2! Это уже была весомая заявка не победу.
Мариуполь мог возродить интригу на 82-й минуте, когда Топалов зацепился за классный заброс и перебросил мяч в дальний угол. У Дмитрия получился красивый гол, но его отменили из-за офсайда. Повтор, однако, показал сомнительность положения вне игры.
После этого гости решили закрыть матч. Иван Федык на 86-й минуте выпустил на поле Копину и Рунича, а последний уже на 88-й замкнул прострел с правого фланга от Мысыка – 0:3! Разгром. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.
Таким образом, Рух набрал 20 очков, поднявшись на двенадцатую позицию в турнирной таблице УПЛ. Столько же имеет Ингулец, а у Олимпика и Миная на два зачётных балла меньше. Мариуполь, имея в активе 22 пункта, держится девятым.
"Россия несёт разруху и тьму": кипер, который помогает армии, презирает "кормильцев" и удивляет историями про низшие лиги