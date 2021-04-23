Рух перед выездным матчем против Мариуполя находился на последней позиции, однако для выхода из зоны вылета львовянам достаточно было набрать всего одно очко. Азовцы имели отрыв от дна в пять зачётных баллов, но у конкурентов снизу были матчи в запасе – таким образом, поражение сегодня никого не устраивало. Да и ничья не входила в планы команд.

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Подопечные Остапа Маркевича провалили поединок против Олимпика в предыдущем туре, забив быстрый гол и расслабившись. Это едва не вылилось в поражение, поэтому игроки Мариуполя старались не повторять ошибку – хозяева сразу захватили инициативу и выглядели значительно активнее. Правда, первый момент создали львовяне, которые на 12-й минуте провели контратаку 2-в-2. В её завершении Климчук пробил из центра штрафной в левый нижний угол, заставив Гальчука парировать перед собой, а Кондраков оказался на добивании – впрочем, Даниил не попал по воротам!

Мариуполь уже на 15-й ответил прорывом Бондаренко через центр поля с мощным ударом в правый угол. Мяч прошёл рядом со штангой! Ещё через две минуты Чоботенко замкнул подачу с углового, но получилось точно в руки Бандуре. После этого матч на минут 15 свалился к вялой позиционной борьбе, однако на 32-й Мариуполь упустил ещё один голевой шанс – это Очеретько ворвался в штрафную и выстрелил под дальнюю штангу. Немного неточно! На 40-й же Стастюк сместился с левого фланга в центр и классно пробил метров с 20-ти в ближний угол – мяч прошел рядом со штангой ворот Руха. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма Мариуполь продолжал владеть инициативой, создавая хорошие моменты. Уже на 49-й минуте мог забивать Бондаренко, получивший передачу от Мишнёва и со средней дистанции пробивший мимо ближнего угла. На 51-й Чех выстрелил с отскока из-за пределов штрафной (над воротами), а на 54-й минуте шикарную возможность упустил Топалов – Бондаренко выкатил ему идеальный пас, но Дмитрий с близкого расстояния не смог нормально попасть по мячу. Казалось, вот-вот азовцы дожмут пассивных львовян.

Впрочем, футболисты Руха сумели перевернуть ход встречи. Первый звоночек прозвучал уже через две минуты после момента Топалова – это Кондраков мощно пробил с линии штрафной. Гальчук спас Мариуполь. На 64-й же Кухарук вывалился один на один с голкипером хозяев, но вместо финального удара Андрей решил исполнить передачу. В итоге, нападающий потерял мяч. Иван Федык, тем временем, выпустил на поле Борячука.

Подопечные Остапа Маркевича намёков не поняли, за что и были наказаны на 65-й минуте в результате заброса на ход Борячуку. Форвард львовян выходил один на один с Гальчуком, поэтому Чоботенко откровенно сбивал Андрея – Виталий Романов без сомнений вытащил красную карточку для центрбэка Мариуполя, а также назначил пенальти. С первым решением никто не спорил, но на повторе стало заметно, что фол случился до штрафной. Впрочем, повторы в этом матче не использовали, поэтому Климчук с "точки" уверенно развел Гальчука и мяч по разным углам. 0:1!

Остап Маркевич бросил в бой Кащука, однако в атаке у Мариуполя ничего не клеилось. Рух же начал разрывать азовцев: на 72-й минуте Бойчук стрелял с левого края штрафной под ближнюю штангу (Гальчук справился), на 74-й Борячук едва не замкнул прострел, а на 75-й он же пробил головой метров с шести после навеса от свежего Притулы – 0:2! Это уже была весомая заявка не победу.

Мариуполь мог возродить интригу на 82-й минуте, когда Топалов зацепился за классный заброс и перебросил мяч в дальний угол. У Дмитрия получился красивый гол, но его отменили из-за офсайда. Повтор, однако, показал сомнительность положения вне игры.

После этого гости решили закрыть матч. Иван Федык на 86-й минуте выпустил на поле Копину и Рунича, а последний уже на 88-й замкнул прострел с правого фланга от Мысыка – 0:3! Разгром. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Таким образом, Рух набрал 20 очков, поднявшись на двенадцатую позицию в турнирной таблице УПЛ. Столько же имеет Ингулец, а у Олимпика и Миная на два зачётных балла меньше. Мариуполь, имея в активе 22 пункта, держится девятым.

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