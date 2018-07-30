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Мариуполь – Динамо: УПЛ не определила дату матча 4-го тура

18:10 30 Читати українською
Мариуполь – Динамо: УПЛ не определила дату матча 4-го тура
Динамо – Мариуполь / Фото ФК Динамо

Украинская Премьер-лига объявила даты и время проведения матчей 4-го тура, за исключением одного поединка.

УПЛ не назвала дату и время проведения матча Мариуполь – Динамо.

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Причиной этому стали выступления подопечных Александра Бабича в Лиге Европы. В зависимости от того, пройдет ли команда в следующий этап квалификации ЛЕ, определится дата проведения поединка против Динамо.

Напомним, что в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы приазовцы сыграли вничью 1:1 с Юргорденом. Мячи забили Сергей Яворский и Алиу Баджи.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь УПЛ
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