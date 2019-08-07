Мариуполь – АЗ: предматчевая пресс-конференция Александра Бабича

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча третьего квалификацийного раунда Лиги Европы против нидерландского АЗ.

"АЗ очень любит играть в атаке, владеть мячом. Но как и любая техничная команда, игроки соперника не любят работать без мяча. Поэтому завтра мы постараемся как можно меньше давать сопернику спокойно играть с мячом.

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Учитывая стратегию двух матчей, завтра мы должны сыграть, прежде всего, надежно в обороне. АЗ опасен при переходе из обороны в атаку. Но при правильных перестроениях мы можем их поймать.

Потеря Фомина и шансы на игру в Яворского? Предыдущий матч против Александрии был для нас победным, но мы потеряли Руслана. Яворский работает с нами, пробует. Посмотрим... Для нас потеря одного игрока основного состава очень весома. Будет шанс у других ребят и мы верим, что они справятся. Прежде всего, в психологическом плане, поскольку давление будет колоссальным.

Усиление игроками из Шахтера? Нам осталась одна "горячая" позиция – нападающий. Мы все знаем, что Андрей Борячук включен в заявку Шахтера. На данный момент, я не вижу, кем мы можем усилиться из Шахтера. У нас достаточно талантливой молодежи, но нам нужен баланс в команде. Мы сейчас работаем над тем, чтобы укрепить переднюю линию. Нам нужен нападающий, который уже сейчас может выходить и приносить пользу", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, первый матч третьего квалфикацийного раунда Лиги Европы Мариуполь – АЗ состоится 8 августа, начало в 20:00.

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