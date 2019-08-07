Маріуполь – АЗ: передматчева прес-конференція Олександра Бабича

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти нідерландського АЗ.

"АЗ дуже любить грати в атаці, володіти м'ячем. Але як і будь-яка технічна команда, гравці суперника не люблять працювати без м'яча. Тому завтра ми постараємося якомога менше давати супернику спокійно грати з м'ячем.

Левченко назвав слабкі та сильні сторони АЗ перед матчами проти Маріуполя в Лізі Європи

З огляду на стратегію двох матчів, завтра ми повинні зіграти, перш за все, надійно в обороні. АЗ дуже небезпечна при переході з оборони в атаку. Але при правильних перестроюваннях ми можемо їх впіймати.

Втрата Фоміна і шанси на гру у Яворського? Попередній матч проти Олександрії був для нас переможним, але ми втратили Руслана. Яворський працює з нами, пробує. Подивимося... Для нас втрата одного гравця основного складу дуже вагома. Буде шанс у інших хлопців і ми віримо, що вони впораються. Перш за все, в психологічному плані, позаяк тиск буде колосальним.

Підсилення гравцями з Шахтаря? Нам залишилася одна "гаряча" позиція – нападник. Ми всі знаємо, що Андрій Борячук включений в заявку Шахтаря. На даний момент, я не бачу, ким ми можемо підсилитися з Шахтаря. У нас достатньо талановитої молоді, але нам потрібен баланс в команді. Ми зараз працюємо над тим, щоб зміцнити передню лінію. Нам потрібен нападник, який вже зараз може виходити і приносити користь", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, перший матч третього квалфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – АЗ відбудеться 8 серпня, початок о 20:00.

АЗ – "міцний горішок" у процесі перебудови: експрес-представлення суперника Маріуполя в Лізі Європи