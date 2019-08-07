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Левченко назвал слабые и сильные стороны АЗ перед матчами против Маруполя в Лиге Европы

15:58 8 Читати українською
Левченко назвал слабые и сильные стороны АЗ перед матчами против Маруполя в Лиге Европы
Евгений Левченко / Фото ТК "Футбол"

Бывший игрок сборной Украины, который имеет немалый опыт выступлений в Нидерландах, поделился мнением о противостоянии Мариуполя и АЗ.

 

"Сразу хочу выделить линию нападения АЗ, где Майрон Боаду, Келвин Стенгс и Уссама Идрисси являются абсолютными лидерами этой команды. Это молодые футболисты, которые забивают очень много.

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Если говорить о сильных и слабых сторонах, стоит отметить, что линия нападения сильная, а линия защиты дает сбои. Рон Влаар уже на закате своей карьеры, он не всегда мобильный и быстрый. Стин Вюйтенс также испытывает небольшие проблемы.

В целом, команда на подъеме, но есть огрехи, особенно в линии обороны. Надеюсь, Мариуполь этим воспользуется", – сказал Левченко в комментарии "Футбол 1/2".

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Напомним, первый матч в Одессе состоится уже завтра, 8 августа в 20:00 по киевскому времени.

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Мариуполь Мариуполь Лига Европы Евгений Левченко Мариуполь - АЗ
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