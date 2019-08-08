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Мариуполь – АЗ: на матч Лиги Европы продано более 3 тысяч билетов

16:34 44 Читати українською
Мариуполь – АЗ: на матч Лиги Европы продано более 3 тысяч билетов
Стадион Черноморец / Википедия

Поединок 3 раунда квалификации Лиги Европы между Мариуполем и АЗ посетит более 3 тысяч болельщиков.

 

На поединок 3 квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и АЗ продано более 3 тысяч билетов, сообщает Футбол NEWS.

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Ожидается, что к моменту стартового свистка матча число проданных пропусков увеличится до 5-6 тысяч. Также сообщается, что на трибунах будет присутствовать главный тренер Черноморца Ангел Червенков.

Матч Мариуполь – АЗ состоится сегодня, 8 августа, в 20:00 по киевскому времени.

Мариуполь – АЗ: анонс матча 3-го квалификационного раунда ЛЕ

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