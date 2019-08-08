"Это совсем другой турнир", – Худжамов анонсировал матч против АЗ легендарной фразой Бессонова

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с нидерландским АЗ в рамках квалификации Лиги Европы.

"Легко не будет никому. Это еврокубки. Как сказал один тренер (Владимир Бессонов – прим.), которого до конца я цитировать не буду: "Это совсем другой турнир". Конечно, нам всем хочется себя проявить и узнать, на что мы способны на данном этапе.

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На мой взгляд, надо сыграть очень компактно в обороне. Также внимательно и собранно. Я смотрел їхні матчі. С той же Фортуной. Их группа атаки очень опасна, мобильная и креативная. Здесь такого четкого рецепта я не могу сказать.

Надо стараться, выкладываться на футбольном поле и не терять концентрацию. Это один из факторов, которые помогут успешно справиться с задачей", – цитирует Худжамова официальный сайт клуба.

Напомним, первый матч третьего квалфикацийного раунда Лиги Европы Мариуполь – АЗ состоится 8 августа, начало в 20:00.

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