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Маріуполь – АЗ: на матч Ліги Європи продано більше 3 тисяч квитків

16:34 331 Читать на русском
Маріуполь – АЗ: на матч Ліги Європи продано більше 3 тисяч квитків
Стадіон Чорноморець / Вікіпедія

Поєдинок 3 раунду кваліфікації Ліги Європи між Маріуполем та АЗ відвідає більше 3 тисяч вболівальників.

 

На поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та АЗ продано більше 3 тисяч квитків, повідомляє Футбол NEWS.

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Очікується, що до моменту стартового свистка матчу число проданих перепусток збільшиться до 5-6 тисяч. Також повідомляється, що на трибунах буде присутній головний тренер Чорноморця Ангел Червенков.

Матч Маріуполь – АЗ відбудеться сьогодні, 8 серпня, о 20:00 за київським часом.

Маріуполь – АЗ: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

blog_ava
Маріуполь – АЗ: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
08:30
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Теги
Ліга Європи Чорноморець Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Маріуполь - АЗ
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