Маріуполь – АЗ: на матч Ліги Європи продано більше 3 тисяч квитків

Поєдинок 3 раунду кваліфікації Ліги Європи між Маріуполем та АЗ відвідає більше 3 тисяч вболівальників.

На поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та АЗ продано більше 3 тисяч квитків, повідомляє Футбол NEWS.

"Це зовсім інший турнір", – Худжамов анонсував матч проти АЗ легендарною фразою Безсонова

Очікується, що до моменту стартового свистка матчу число проданих перепусток збільшиться до 5-6 тисяч. Також повідомляється, що на трибунах буде присутній головний тренер Чорноморця Ангел Червенков.

Матч Маріуполь – АЗ відбудеться сьогодні, 8 серпня, о 20:00 за київським часом.

Маріуполь – АЗ: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ