Мариуполь – АЗ: анонс матча 3-го квалификационного раунда ЛЕ

Мариуполь поборется за выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы в матче против АЗ. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – АЗ

8 августа, Одесса, стадион "Черноморец". Прямая трансляция на "Футбол 24".

Главный арбитр: Микаэль Тюкгор (Дания)

Мариуполь начинает свою еврокубковую кампинию позже, чем в прошлом году. Тогда азовцам дали время на раскачку с Юргорденом, а только потом выпал Бордо. Теперь же подопечные Бабича с ходу окунуться в баталии против серьёзных ребят из топовых чемпионатов – если хочешь прорваться в группу Лиги Европы, иногда это приходится делать. "Чайкам" даже повезло, ведь АЗ – именитый, но далеко не самый грозный соперник.

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Алкмарцы, как и Мариуполь, только входят в новый сезон, хотя первые результаты впечатляют – три матча, семь забитых голов, ноль пропущенных. Впрочем, не стоит делать из этого далеко идущих выводов, ведь разгромам были подвергнуты скромный шведский Хекен и ситтардсская Фортуна, которая в прошлом чемпионате едва не вылетела. На сборах же оборона АЗ сумела сохранить свои ворота сухими лишь в одном матче из семи, а Александрия в спарринге вообще устроила "сырным фермерам" избиение (3:0). Впрочем, следует понимать, что там на результат никто не играл, а тренер Арне Слот – кстати, это его первый сезон в качестве главного – радикально менял составы.

В пользу Мариуполя также может сыграть тот факт, что АЗ фактически распродал всех звёзд. В прошлом сезоне они заработали около €30 млн на трансферах Джаханбахша и Вегорста, а всего несколько дней назад "красно-белые" за €18 млн отдали в Спартак своего капитана – Гуса Тиля. В команде осталось очень много молодых исполнителей: в частности, на левом фланге играет 19-летний фулбек Вийндаль, двум основным нападающим не более 20 лет, а третьему форварду – 23 года. Впрочем, пока даже трудно сказать, что является основой АЗ, ведь тренер Арне Слот постоянно тасует игроков.

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АЗ находится на стадии перестройки, однако не стоит надеяться на лёгкую прогулку. Любой нидерландский топ арпиори будет сильнее украинского участника еврокубков просто потому, что он из Нидерландов – страны передовой тактической мысли с большими бюджетами. Алкмарские скауты нашли высококачественных проспектов – уже в 18 лет стоят они по €2 млн, а 20-летний Кельвин Стенгс, еще не закрепившись в старте, получил ценник в €7 млн. Ко всему этому также следует добавить широкие возможности аналитических отделов тренерского штаба, высокие скорости работы в Эредивизии и высочайшую конкуренцию. Словом, Мариуполю, при всех перестройках АЗ, будет нелегко.

Тем более, что команда Александра Бабича в новом сезоне не впечатляет. В первом туре УПЛ азовцы без всяких вопросов уступили новичку Колоса – гол с "левого" штрафного оправдать поражение не может, ведь и Фомин забил гол из ничего, а кроме того качественных моментов почти и не было. Ковалёвцы просто разрывали Мариуполь, а его главный тренер после игры разозлился из-за ненастроенности своих подопечных. Те реабилитировались во втором туре, разбив на своём поле Александрию. Теперь уже претензии к арбитру имели бронзовые призёры чемпионата, однако победа Мариуполя действительно была заслуженной.

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В первых турах азовцы продемонстрировали неплохое умение выбегать в атаку – чего только стоит чудо-проход и гол Вакулы. Команда настойчиво лезет вперёд, ищет возможности в штрафной и даже привлекает к нападению центрбеков. Проблемой является страшный брак, который возникает на ровном месте в элементарных ситуациях. Показательным был эпизод во всё том же поединке с Александрией, когда Чех сохранил мяч на границе поля, но затем затормозил, попал под давление и выполнил пас назад на Кирюханцева, а тот перед собственной штрафной отдал передачу в ноги Банаде – Евгений выстрелил над девяткой. Перед матчем против АЗ это вызывает наибольшие опасения, ведь голландцы являются законодателями в мире прессинга.

Ещё одной проблемой Мариуполя выступает отсутствие прошлогодних лидеров – Игнатенко, Пихалёнка, Зубкова и Борячука. Последнего лишь недавно дозаявили на УПЛ, однако выступать за азовский клуб он больше не желает. Впрочем, у Александра Бабича всё равно остается довольно неплохой сбитый состав. Играть можно.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Мариуполь и АЗ никогда не проводлил очных матчей на официальном уровне. Сегодня – их дебютная встреча.

2. АЗ провёл против украинских клубов семь поединков, одержав три победы и две ничьи. Алкмарцы били Днепр и Шахтер, не проиграли Металлисту, однако ничего не смогли сделать с киевским Динамо.

3. Общий счёт противостояния АЗ и украинских клубов – 10:9 в пользу алкмарцев.

4. Высшее достижение АЗ в еврокубках – финал КУЕФА 1980/81. В новом веке алкмарцы также имели полуфинал и три четвертьфинала этого турнира (включая Лигу Европы).

5. Александр Бабич – более опытный еврокубковый боец, чем Арне Слот. Украинский наставник в качестве главного тренера провёл в квалификации Лиге Европы четыре матча, а его нидерландский коллега – всего два.

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Кадровая ситуация

Мариуполю в плане кадров не позавидуешь. Александр Бабич не может рассчитывать не только на прошлогодних лидеров, но и на сильнейших исполнителей нынешнего состава – Сергей Яворский и Руслан Фомин пропустят поединок против АЗ из-за травм. Нападающий не успеет восстановиться даже к ответному матчу. Впрочем, есть и усиление – в команду из Шахтера пришёл Вячеслав Танковский. Его заявили на матч, однако вряд ли ему доверят место в основе.

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У АЗ никаких проблем с составом нет. Единственной бедой Арне Слота стала потеря Гуса Тиля, однако 18 млн евро должны заглушить боль алкмарцев – тем более, что на замену капитану уже приобрели 28-летнего центрхава Йорди Класи. Пока он числился футболистом ротации, однако на Мариуполь его могут выпустить и в основе.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – АЗ

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков – Чех, Федорчук – Тищенко, Мишнёв, Чурко – Вакула

АЗ: Бизот – Сугавара, Влаар, Вуйтенс, Вийндаль – Коопмейнерс, Мидтсйо, Класи – Стенгс, Боаду, Идрисси

Прогноз Футбол 24 – 1:3

После потери Яворского и Фомина серьёзно говорить о возможности победы над Алкмааром трудно. Тем не менее, не стоит забывать, что АЗ – это команда на стадии перестройки, без постоянной основы, с пожилой защитой, подростковым нападением и неопытным тренером. Забить хотя бы один гол Мариуполю точно будет по силам – всё же, азовцы должны поймать какой-то кураж. Да и не настолько подопечные Бабича слабы.

Впрочем, даже такой АЗ в разы сильнее нынешний Мариуполь. Высокая результативность в матчах со слабыми по статусу, но в целом прочными коллективами – Хекеном и Фортуной – ярко намекает на высокую вероятность крупной победы голландцев. Сейчас тягаться с ними слишком трудно.

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