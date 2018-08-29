Мариано официально вернулся в Реал

Нападающий Лиона Мариано Диас продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Реал договорился с Лионом о переходе нападающего Мариано Диаса, сообщает официальный сайт "сливочных". Игрок подписал 5-летний контракт с "королевским клубом".

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Отмечается, что форвард в пятницу будет представлен в качестве игрока Реала.

Напомним, Диас ранее был игроком Реала, но в прошлом году мадридцы продали Мариано в Лион.

Ранее сообщалось, что Диас был близок к переходу в Севилью, но Реал перехватил игрока.