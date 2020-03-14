Марез хочет покинуть Манчестер Сити летом – Гвардиола не будет останавливать хавбека

Для полузащитника Манчестер Сити Рияда Мареза принципиальный вопрос выступления в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити готов выставить на трансфер Рияда Мареза, который намерен сменить клубную прописку, сообщает ESPN.

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29-летний алжирец разочарован дисквалификацией "горожан" в еврокубках на два сезона, и если адвокаты клуба не смогут успешно обжаловать это наказание, то Рияд не намерен оставаться в лагере Сити. Основным претендентом на хавбека называют ПСЖ.

Напоминаем, Сити в 2018 году заплатил Лестеру за Мареза около 70 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Рияд провел 23 матча, в которых отметился 7-ю голами и 10-ю ассистами.

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