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Игрок Ман Сити изолировался после выявленных симптомов коронавируса у родственника – подозревают конкурента Зинченко

00:10 55 Читати українською
Игрок Ман Сити изолировался после выявленных симптомов коронавируса у родственника – подозревают конкурента Зинченко
Бенжамен Менди / Твиттер Манчестер Сити

Манчестер Сити рискует стать очередным европейским клубом, в составе которого найдут следы коронавируса.

Один из игроков "горожан" сам решил изолироваться от команды, информирует Goal.

Игроки Лестера закрыты на карантин из-за подозрения на наличие коронавируса

Родственника футболиста госпитализировали с симптомами коронавируса. Источник называет главного "подозреваемого" – это левый защитник Бенжамен Менди. Конкурент Александра Зинченко не будет тренироваться с командой и, скорее всего, пропустит матч 30 тура АПЛ против Бернли, который состоится 14 марта.

Напомним, сейчас Англия остается одной из немногих стран Европы, в которой внутренний чемпионат не остановлено.

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Теги
коронавирус Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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