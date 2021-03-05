ТГС отныне будет носить имя Романа Шухевича, сообщает официальный сайт Тернопольского городского совета.

Агробизнес – Динамо: стало известно место проведения полуфинала Кубка Украины

В советское время спортивное сооружение называлось Авангард. В свою очередь до недавнего времени арена именовалась Тернопольским городским стадионом, имевшим статус коммунального предприятия. Стадион является домашней ареной представителя Первой лиги Нивы, а также примет финал Кубка Украины сезона 2020/21.

Обновленный Тернопольский городской стадион открыли после реконструкции весной 2012-го. Ныне он может принять 15150 зрителей.

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