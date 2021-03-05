Тернопольский стадион переименовали в честь Шухевича: арена примет финал Кубка Украины
Сессия Тернопольского городского совета присвоила главной спортивной арене области имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
ТГС отныне будет носить имя Романа Шухевича, сообщает официальный сайт Тернопольского городского совета.
Агробизнес – Динамо: стало известно место проведения полуфинала Кубка Украины
В советское время спортивное сооружение называлось Авангард. В свою очередь до недавнего времени арена именовалась Тернопольским городским стадионом, имевшим статус коммунального предприятия. Стадион является домашней ареной представителя Первой лиги Нивы, а также примет финал Кубка Украины сезона 2020/21.
Обновленный Тернопольский городской стадион открыли после реконструкции весной 2012-го. Ныне он может принять 15150 зрителей.
"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати