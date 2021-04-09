Найбільший стадіон Бразилії все ж обійдеться без імені "Короля".

Владі штату Ріо-де-Жанейро довелося відмовитися від ідеї перейменування Маракани на честь Пеле, повідомляє ESPN.

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Причиною зміни рішення стало обурення місцевих жителів. Населення штату Ріо-де-Жанейро звикло до культової назви Маракана і не горіло бажанням прославляти чужинця – Пеле народився у штаті Мінас-Жерайс, а футбольну славу йому подарував Сан-Паулу. Офіційно стадіон продовжить носити ім'я Маріу Філью – журналіста, який лобіював будівництво арени у 1940-х роках.

Нагадаємо, саме Маракана приймала фінал чемпіонату світу 2014 року. Зараз культовий стадіон вміщує 78 838 осіб.

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