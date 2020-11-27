Аргентинский журналист Луис Вентура, который много лет был приближенным к семье умершего Диего Марадоны, рассказал о трудном финансовом положении знаменитости.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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"От состояния Диего не осталось и следа. Почти все деньги исчезли – в частности, те, которые он заработал в ОАЭ (очевидно, имеются в виду средства, заработанные на посту главного тренера местных клубов – прим. "Футбол 24") и Динамо Брест.

В последнее время Диего жил только на скромную зарплату, которую платила Химнасия. По сути, он умер в бедности. Почти все его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил", – цитирует Вентуру Gazzetta dello Sport.

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